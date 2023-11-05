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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب التنسيقية يقترح فرض ضريبة الكربون على مدخلات إنتاج الصناعات كثيفة الطاقة

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أعلن النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على توصيات تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة ، والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون ، في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس " . 
واقترح النائب محمد عزمي فرض ضريبة الكربون على مدخلات الإنتاج للصناعات التي تتسبب في  انبعاثات كبيرة و التي تستورها مصر ، وخاصة التي تدخل في مجال المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يحقق التنافسية بين المنتج المحلي والأجنبي.

ووجه الشكر والتقدير للجنة الطاقة على مجهودها قائلا: “الموضوع هام للغاية، وأؤيد فرض الضريبة للأثر البيئي وإلزامها على المصانع الأكثر إنتاجا" .

وقال عزمي: “تأييد الضريبة يأتي نظرا لأهميتها وانعكاسها أيضا على الأثر البيئي ، خاصة فيما يتعلق بالمصانع الأكثر انتاجا لهذه الانبعاثات  ، بما يساعد على التزام المصانع بالطاقة النظيفة”. 

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس النائب محمد عزمي تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين نائب التنسيقية