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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استجابة لشكاوي المواطنين.. الجيزة تشن حملات لتحقيق الانضباط ورفع التعديات

إستجابة لشكوي المواطنين
إستجابة لشكوي المواطنين
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تلقت محافظة الجيزة شكوي من المواطنين علي الصفحة الرسمية من وجود تعديات وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين بمنطقة ميدان المنيب بدءا من نزلة الطريق الدائري وحتي محطه مترو الانفاق مما يعيق حركة السير للمواطنين. 

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بمنطقة المنيب ورفع كافة التعديات من الطرق العامة.

وقد تم تنظيم الحملات ورفع كافه الإشغالات والتعديات مع تكليف إدارة الإشغالات بحي جنوب بالمرور الدوري علي المنطقة محل الشكوي لضمان عدم تكرار تواجد المخالفات لعدم عرقلة الحركة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين.

استجابة لشكاوي المواطنين الجيزة تشن حملات لتحقيق الانضباط رفع تعديات المحال والباعة الجائلين بمنطقة المنيب ميدان المنيب