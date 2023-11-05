دورى "روشن".. سيساي يقود ضمك أمام التعاون

أعلن المدير الفنى لفريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه طارق حامد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره التعاون، وذلك بعد قليل على ملعب "نادي التعاون الجديد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وجاء تشكيل فريق ضمك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد جاسم المحاسنة.

خط الدفاع: سنوسي محمد الهوساوي، عبد القادر بدران، فاروق شافعي، ضاري سيار العنزي.

خط الوسط: بدر محمد منشي، دوماغوج أنتوليتش، أحمد يوسف الزين، نيكولاي ستانسيو، جورج كيفين نكودو.

خط الهجوم: أسان سيساي.

ويغيب طارق حامد عن المشاركة فى هذا اللقاء، بسبب قرار إيقافه مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال سعودي، بسبب ارتكابه سلوكا مشينا خلال مباراة فريقه أمام الخليج بدور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل فريق التعاون المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق الضمك فى المركز الـ 10 برصيد 13 نقطة.