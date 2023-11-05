محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجامعة لبحث تعظيم أوجه التعاون المشترك

التقى اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك لتعظيم أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المتنوعة وعلى رأسها قطاع البحث العلمي والمشاريع البحثية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، بحضو محمد موسي نائب المحافظ، النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب.

تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام، فضلًا عن أن جامعة المنوفية بصدد تنظيم فعاليات يوم الصناعة وذلك يوم الأحد الموافق 12 من نوفمبر الجاري لعرض محاضرات علمية لتوطين الصناعة وربطها بالبحث العلمي والمشاريع البحثية بالجامعة، وذلك إنطلاقًا من رؤية الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي وربط الأبحاث المبتكرة لخدمة المجتمع والصناعة وذلك بالتعاون مع مختلف المراكز البحثية والجهات الصناعية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية تقديره واعتزازه للدور الرائد والفعال لجامعة المنوفية كونها أحد الصروح التعليمية المتميزة على أرض الدلتا، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.