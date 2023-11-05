صلاح يسعى لضم فريق لوتون تاون إلى ضحاياه في "البريميرليج"

يسعى الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، لضم فريق لوتون تاون إلى ضحاياه في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، أملاً لهز شباكه فى المواجهة الأولى في تاريخه بينهما.

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة ، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "كينلورث رود"، لمتابعة فريق لوتون تاون، الذى يستضيف نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات الدور الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

حيث سبق أن هز محمد صلاح شباك 27 فريقًا في البريميرليج، ويأمل أن يكون لوتون تاون الضحية رقم 28.



وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط : دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.



ويحتل فريق ليفربول، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق للريدز، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر لقاءً وحيدًا أمام توتنهام.

بينما يحتل فريق لوتون تاون حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رصيد 5 نقاط، جمعهما الفريق من 10 مباريات.