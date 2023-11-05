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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يجهز رباعي الفريق لموقعة بيراميدز في الكأس

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي
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أدى مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الأحد استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر. 
ويعاني الرباعي  من إصابات مختلفة ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهم للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

كان الزمالك قد خرج من الموسم الماضي بدون التتويج باى بطولة سواء محليا أو في أفريقيا، ويأمل في التعويض هذا الموسم للعودة لمنصات التتويج وإسعاد الجماهير .

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