محافظ مطروح يناقش مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام.. صور

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعا تمهيديا؛ لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام، وذلك بحضور المهندس أسامه زعيتر مدير المركز الإقليمي، والدكتور أحمد منير ممثل المكتب الاستشارى القائم بأعمال تحديث المخطط عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمراني، وجميع مديرى المديريات والإدارات وممثلي الأجهزة الشعبية وشركاء التنمية.

حيث تم بحث الآليات والإجراءات المطلوبه لتحديث المخطط والذى يأتى فى إطار الخطه القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.

وأكد محافظ مطروح أن هناك تعاون مثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية، خاصة وأن مدينة الحمام تعد ثانى أكبر مدن المحافظة، مؤكدا على أهمية وضرورة مشاركة كافة شركاء التنمية فى جلسات التشاور وإعداد المخطط، حيث تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة السكرتير العام من مجلس مدينه الحمام وممثلى المديريات الخدمية وجميع شركاء التنمية، بما يحقق المستهدف من تحديث المخطط الاستراتيجى وإعداده لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة.



وطالب المحافظ في نهاية الاجتماع بضرورة الإسراع في الحصول على المخرج النهائي للمشروع طبقا للبرنامج الزمنى المحدد.

محافظ مطروح يناقش مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام

IMG-20231105-WA0020

IMG-20231105-WA0019

IMG-20231105-WA0021

IMG-20231105-WA0018

IMG-20231105-WA0016