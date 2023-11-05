السيطرة على حريق بـ3 منازل في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بـ3 منازل بعزبة مينا أبو طالب، وأسفر عن إصابة سيدة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق، بعزبة مينا أبو طالب، بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحريق، وتبين أنه نشب ب3 منازل ، وتم إخماد النيران، ومنع امتداد النيران لباقي المنازل، وأسفر الحريق عن إصابة سيدة، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.