دورى روشن.. فيرمينو يقود التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرياض

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامن من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أهلى جده، الذى يستضيف نظيره الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة دورى "روشن" للمحترفين.

وضربت الغيابات صفوف فريق الأهلى، مما وضع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفنى للفريق فى موقف محرج، بسبب الإصابات والإيقاف، والتى جاءت على رأسها الثنائي البرازيلي إيبانيز وعبد الباسط هندي للإيقاف، فيما سيغيب الإيفواري فرانك كيسيه للإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبد الله العمار، فهد حمد، ريان حامد، بسام الحريجي.

خط الوسط: محمد المجحد، علي الأسمري، ماكسيمان، فيجا، رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

ويحتل فريق الأهلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق الرياض المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.