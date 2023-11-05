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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين يعزي رئيس نيبال في ضحايا الزلزال المدمر

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تعازيه لنيبال في ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب المناطق الغربية من البلاد مُخلفًا أكثر من 100 قتيل.

وقال بوتين في البرقية التي وجهها لرئيس نيبال، رام شاندرا بودل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، وفقًا لما أوردته "روسيا اليوم"، "أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال المدمر في المناطق الغربية من بلدكم".

وتابع: "أرجو نقل كلمات المواساة الصادقة والدعم لذوي وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".

وأدى الزلزال الذي تقدر قوته بنحو 6 درجات، إلى مصرع ما لا يقل عن 132 شخصًا وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين.

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