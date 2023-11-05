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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. افتتاح المؤتمر الدولي للنقل الذكي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تفتتح القيادة السياسية، اليوم الأحد، المؤتمر الدولى للنقل الذكى بحضور كبار المسؤولين فى الدولة ومسؤولين عن النقل بعدد من الدول

أعلنت وزارة النقل، أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023  وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض، توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها  (إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة) بتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا) وذلك من (الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس).

 

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