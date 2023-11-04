وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعه الأول مع مديري عموم المديرية صور

عقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية اجتماعه الأول بمديري عموم المديرية بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ومتطلباتها وأولوياتها.

بدأ الاجتماع بتقديم الحضور التهنئة إلى وكيل الوزارة لتوليه المسئولية، ثم تمت مناقشة الأولويات والخطط والاحتياجات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن محافظة سوهاج تحظى بدعم كامل للمنظومة الصحية من القيادة السياسية ووزارة الصحة وأن ما شاهده علي أرض الواقع من منشآت ومستشفيات وتجهيزات وأجهزة يدعو للفخر والانتماء لهذه المنظومة، داعيا الجميع للتكاتف وبذل المزيد من الجهد لإنجاح تلك المنظومة المتكاملة والقوية لتكون قادرة علي خدمة أهالينا من المرضى، وتقديم الخدمات الصحية لهم علي الوجه الأكمل

وأكد أن المريض يعد الأولوية الأولى والأهم بالنسبة له وعلي الجميع العمل لخدمته.



من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية أن مديرية الشئون الصحية بسوهاج تتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي علي مدار الساعة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة ويتم نشر الفرق الإشرافية وفرق المتابعة يوميا لمتابعة سير العمل بها.

كما شدد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم علي ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الإدارات وتبني سياسات العمل الحديثة والحوكمة والرقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين.



في سياق متصل عقد الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي اجتماع مع الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام بحضور عدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى لمناقشة معوقات العمل وعرض رؤية وآلية العمل داخل المستشفى في تلك الفترة وكذلك مناقشة أعمال التطوير القائمة بالمستشفى والتي شارفت على الانتهاء لتكون بعدها المستشفى تعمل بكامل طاقتها وبجميع أقسامها مما يعد مكسب كبير للمواطن السوهاجي، حيث إن المستشفى تقدم خدماتها للمرضي من جميع أرجاء المحافظة في جميع التخصصات وتعد من أكبر مستشفيات المحافظة وتضم نخبة من أمهر الأطباء .