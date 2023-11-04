محافظ كفرالشيخ يتفقد الخدمات والمحاور المرورية الجديدة

تفقد ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ،و عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الخدمات والمحاور المرورية الجديدة من بينها " دائرى العاصمة " القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم-الدولى الساحلى شمالاً.

وقال المحافظ أنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكداً بدء الأعمال هذه الأيام لتوسعة الطريق لربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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