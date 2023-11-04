آمنة: 1800 حرفي بمنصة "آيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادى مصر " الالكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة .

وأوضح "آمنة " أن عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادى مصر" شهد ارتفاعا حيث وصل إللا حوالي 1800 حرفي ، كما زاد عدد المنتجات المسجلة لأكثر من 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات .

ووجه وزير التنمية المحلية بتقديم كل سبل الدعم من الوزارة والمحافظة لصغار المنتجين والعارضين بالدقهلية بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض منتجات بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج .

و أشار آمنة، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة " أيادي مصر " الإلكترونية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر .

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت معرض الدقهلية الثاني لمبادرة " أيادي مصر " لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بحديقة شجرة الدر بالمنصورة ولمدة أسبوع .

حضر افتتاح المعرض هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

وتفقد " وزير التنمية المحلية " و محافظ الدقهلية المعرض حيث استعرض المشاركون المنتجات والمعروضات، وأشادا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها .

وقدم العارضون الشكر لوزير التنمية المحلية علي إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة " أيادي مصر " والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة .

وزير التنمية ومحافظ الدقهلية فى افتتاح معرض آيادي مصر

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