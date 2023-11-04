حجز محاكمة متهم بتنظيم القاعدة للحكم

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، حجز محاكمة متهم، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي لجلسة ٢٠ فبراير للحكم.

أسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.