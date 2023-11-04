كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل صدام المقاولون العرب بالدوري الممتاز

وجه مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة تحذيرية إلى لاعبي فريقه قبل مواجهة المقاولون العرب اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعلمت "البوابة نيوز" أن كولر حذر لاعبي الأهلي من استمرار مسلسل إهدار الفرص في الشوط الأول.

وطلب كولر من لاعبيه ضرورة قتل المباراة مبكرا واستغلال انصاف الفرص للتسجيل في شباك المنافس لحسم المباراة.

أدى صباح اليوم لاعبي الأهلي المستبعدين من قائمة مباراة المقاولون مران قوي علي ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم كل من محمد الشناوي وعلي معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق ومحمود كهربا ومروان عطية ومعتز محمد ومحمد زعلوك ومحمود متولي.

كما حرص أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاجتماع مع اللاعبين من أجل تحضيرهم لمباراة المقاولون العرب الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت جلسة الطبيب النفسي مع اللاعبين بناء على تكليف مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل تجهيز الجميع لمواجهة اليوم والتي تأتي بعد أيام قليلة من وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع كريم الدبيس لاعب الفريق من أجل تجهيزه للتواجد أساسيا في مباراة المقاولون العرب الليلة.

وينوي كولر الدفع باللاعب أساسيا في الجبهة اليسري في ظل الغياب المنتظر للتونسي علي معلول الذي قرر الجهاز الفني للفريق اراحته من مباراة اليوم.

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس استبعاد محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي من قائمة الفريق في مباراة المقاولون العرب الليلة.

وقالت: كولر عقد جلسة مع الشناوي للاتفاق على إراحة اللاعب في مباراة اليوم خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية ومشاركة اللاعب دوليا مع المنتخب في معسكر الإمارات بجانب رحلات الأهلي الخارجية بين السعودية وتنزانيا وجنوب إفريقيا.

شهدت الساعات القليلة الماضية انقسام داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن الدفع بالفرنسي موديست أساسيا أمام المقاولون الليلة في الدوري.

وقالت مصادر داخل الأهلي: كولر يرغب في الدفع باللاعب الفرنسي من بداية المباراة في الوقت الذي يرى في بعض أعضاء الجهاز المعاون تأجيل الدفع باللاعب إلي الشوط الثاني والبدء بصلاح محسن أساسيا.