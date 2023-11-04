الإنفاق السياحي في إسبانيا يتفوق على معدلات ما قبل الوباء

قالت هيئة السياحة الإسبانية Turespaña، إنه بنهاية عام 2023، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق السياحي في البلاد الرقم القياسي لعام 2019، مؤكدا أنه من بين الأسواق الأوروبية، تظل إسبانيا الخيار الأول لسائحي المملكة المتحدة، متفوقة بذلك على فرنسا وألمانيا، ومن المقرر أيضًا أن يختتم العام الحالي بوصول عدد الوافدين الدوليين إلى أرقام ما قبل الوباء تقريبًا.

وتجاوز الإنفاق من سائحي السوق الألمانية بالفعل عام 2019 بنحو 7 %، حيث استقبلت إسبانيا 93 % من السياح الألمان مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني هيكتور غوميز، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه التوقعات تؤكد نجاح خطط تعديل السياحة بشكل موسمي، والاستفادة من الانتعاش الملحوظ للأسواق البعيدة والأداء الاستثنائي للأسواق الأوروبية الرئيسية.

وتكشف بيانات إضافية من Turespaña أنه بعد التخلص من آثار الوباء، سوف تستعيد إسبانيا مكانتها كوجهة دولية رئيسية للسياح الفرنسيين، ويمكن أن يعزى هذا الانتعاش في الشعبية إلى التغيرات في سلوك السائح التي أدت إلى زيادة الإنفاق داخل هذا السوق.

وأضاف غوميز: "تجاوز السوق الإيطالي في شهر مارس بالفعل مستويات ما قبل الوباء، ويقوم الإيطاليون بتنويع وجهاتهم ودوافع سفرهم إلى إسبانيا، مدعومين بالاتصال الجوي المكثف والممتاز بين البلدين، وتعمل دول الشمال بشكل تدريجي على زيادة رحلاتها إلى وجهاتنا مع نمو إجمالي طفيف، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في عام 2024".

وفيما يتعلق بالأسواق طويلة المدى، تبرز الولايات المتحدة باعتبارها المساهم الرئيسي من خارج الاتحاد الأوروبي في الإنفاق السياحي في إسبانيا، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يواصل مسار النمو خلال فصل الشتاء المقبل.

وفي عام 2023، عززت الأسواق الأيبيرية الأمريكية إنفاقها في إسبانيا بشكل كبير، مسجلة زيادة بنسبة 58 % مقارنة بعام 2019.

وتم الاعتراف بإسبانيا باعتبارها الأفضل بين الدول الأكثر استدامة للسفر إليها في عام 2024، بناءً على تصنيف Lonely Planet "الأفضل في السفر 2024"، وعلاوة على ذلك، تم تمثيل البلاد في فئة أفضل المناطق، حيث حصلت إقليم الباسك على المركز الخامس كأفضل منطقة للاستكشاف في العام المقبل.

وفي السابق، حصلت الوجهة الإسبانية هويسكا لا ماجيا على اللقب المرموق "أفضل وجهة لسياحة المغامرات في أوروبا لعام 2023" في حفل توزيع جوائز السفر العالمية، متجاوزة 12 مرشحًا آخر في المسابقة.