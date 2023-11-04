وزير التنمية المحلية يتفقد منافذ بيع المواد الغذائية ويستمع لآراء المواطنين

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، المنفذ الرئيسي لبيع اللحوم أمام ستاد المنصورة الرياضي، وكذلك المنفذ الدائم لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة امام حي شرق المنصورة.

والتقى وزير التنمية المحلية بالمواطنين واستمع الي آرائهم ومدى رضاهم عن الأسعار المقررة، وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة.

وتفقد آمنة المنفذ الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام حي شرق المنصورة، والذي يوفر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين .

رافق الوزير الدكتور أيمن مختار،محافظ الدقهلية هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدى الجرواني، السكرتير العام المساعد.

وقال الدكتور أيمن مختار، أن إجمالى عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل "منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية".

وأشار المحافظ، إلى أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% وفى بعض السلع تصل إلى 30 %، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

وأوضح مختار، أن المنافذ تقدم السلع والمواد الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها" الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض".

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