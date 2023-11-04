وزير التنمية المحلية يتفقد اصطفاف معدات الوحدات في الدقهلية

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء بشارع الجيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

اصطحب وزير التنمية المحلية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدى الجرواني، السكرتير العام المساعد.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه، مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة.

ووجه آمنة باستمرار مراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

من جانبة قال الدكتور أيمن مختار،ان المحافظة تمتلك ما يقرب من 1000 معدة متنوعة موزعين علي جميع الوحدات المحلية علي أتم الاستعداد لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

وأضاف محافظ الدقهلية أن القيمة الاجمالية للمعدات التي تم شراؤها خلال الـ4 سنوات الماضية 1/2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.