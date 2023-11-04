طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارًا رطب ليلًا والعظمى 28

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم طقس حار نهارًا معتدل ليلًا، حيث سجلت درجات الحرارة في الساعات الاولى منذ صباح اليوم السبت 28 درجة مئوية مع توقع ارتفاعها خلال اليوم، مع سرعة رياح تصل إلى 5 كم/ ساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 4 نوفمبر طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومن المنتظر أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 32 درجة مئوية.

واكمل البيان أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما حذرت من الشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وعلى السادة قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر، حيث يصل مستوى الرؤية الأفقية الأن على مناطق من القاهرة الكبرى ١٥٠٠ متر.