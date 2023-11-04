الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن الاحتلال رفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس، وبلدة جبع جنوب جنين، ومخيم الفوار جنوب الخليل، في الضفة الغربية، قد أعلنت عن سقوط شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين أمام مدخل مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، استهداف طائرات الاحتلال موكبا مكون من 5 مركبات إسعاف، 4 منها تتبع وزارة الصحة الفلسطينية وواحدة تتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة أن الموكب خرج من مجمع الشفاء الطبي لنقل مصابين إلى معبر رفح، عصر أمس الجمعة، وتعرض للقصف مرتين، الأولى على بعد كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء والثانية على بوابة المجمع الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».