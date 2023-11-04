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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. المقاولون العرب يستضيف الأهلي.. نيوكاسل يونايتد يواجه أرسنال وريال سوسييداد يصطدم بـ"برشلونة"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 4 من نوفمبر 2023، على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز
4:00 الجونة : الداخلية
7:00 المقاولون العرب : الأهلي
7:00 بلدية المحلة : فاركو

الدوري الإنجليزي الممتاز
3:30 فولهام : مانشستر يونايتد
5:00 برينتفورد : وست هام يونايتد
5:00 بيرنلي : كريستال بالاس
5:00 إيفرتون : برايتون
5:00 مانشستر سيتي : بورنموث
5:00 شيفيلد يونايتد : وولفرهامبتون
7:30 نيوكاسل يونايتد : أرسنال

الدوري الإسباني
3:00 أوساسونا : جيرونا
6:15 ريال بيتيس : ريال مايوركا
7:30 سيلتا فيجو : إشبيلية
10:00 ريال سوسييداد : برشلونة

الدوري الإيطالي
4:00 ساليرنيتانا : نابولي
7:00 أتلانتا : انتر ميلان
9:45 ميلان : أودينيزي

الدوري الألماني الدرجة الأولى
4:30 يونيون برلين  : آينتراخت فرانكفورت
4:30 فرايبورج : بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 ماينز 05 : لايبزيج
4:30 كولن : أوجسبورج
4:30 هوفنهايم  : باير ليفركوزن
7:30 بوروسيا دورتموند : بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي 
6:00 لوريان : لانس
10:00 مارسيليا : ليل

الدوري المصري الممتاز الأهلى كريستال بالاس برشلونة انتر ميلان