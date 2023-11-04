تشاهدون اليوم.. المقاولون العرب يستضيف الأهلي.. نيوكاسل يونايتد يواجه أرسنال وريال سوسييداد يصطدم بـ"برشلونة"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 4 من نوفمبر 2023، على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز

4:00 الجونة : الداخلية

7:00 المقاولون العرب : الأهلي

7:00 بلدية المحلة : فاركو

الدوري الإنجليزي الممتاز

3:30 فولهام : مانشستر يونايتد

5:00 برينتفورد : وست هام يونايتد

5:00 بيرنلي : كريستال بالاس

5:00 إيفرتون : برايتون

5:00 مانشستر سيتي : بورنموث

5:00 شيفيلد يونايتد : وولفرهامبتون

7:30 نيوكاسل يونايتد : أرسنال

الدوري الإسباني

3:00 أوساسونا : جيرونا

6:15 ريال بيتيس : ريال مايوركا

7:30 سيلتا فيجو : إشبيلية

10:00 ريال سوسييداد : برشلونة

الدوري الإيطالي

4:00 ساليرنيتانا : نابولي

7:00 أتلانتا : انتر ميلان

9:45 ميلان : أودينيزي

الدوري الألماني الدرجة الأولى

4:30 يونيون برلين : آينتراخت فرانكفورت

4:30 فرايبورج : بوروسيا مونشنجلادباخ

4:30 ماينز 05 : لايبزيج

4:30 كولن : أوجسبورج

4:30 هوفنهايم : باير ليفركوزن

7:30 بوروسيا دورتموند : بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي

6:00 لوريان : لانس

10:00 مارسيليا : ليل