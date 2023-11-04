تشاهدون اليوم.. المقاولون العرب يستضيف الأهلي.. نيوكاسل يونايتد يواجه أرسنال وريال سوسييداد يصطدم بـ"برشلونة"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 4 من نوفمبر 2023، على النحو التالي:
الدوري المصري الممتاز
4:00 الجونة : الداخلية
7:00 المقاولون العرب : الأهلي
7:00 بلدية المحلة : فاركو
الدوري الإنجليزي الممتاز
3:30 فولهام : مانشستر يونايتد
5:00 برينتفورد : وست هام يونايتد
5:00 بيرنلي : كريستال بالاس
5:00 إيفرتون : برايتون
5:00 مانشستر سيتي : بورنموث
5:00 شيفيلد يونايتد : وولفرهامبتون
7:30 نيوكاسل يونايتد : أرسنال
الدوري الإسباني
3:00 أوساسونا : جيرونا
6:15 ريال بيتيس : ريال مايوركا
7:30 سيلتا فيجو : إشبيلية
10:00 ريال سوسييداد : برشلونة
الدوري الإيطالي
4:00 ساليرنيتانا : نابولي
7:00 أتلانتا : انتر ميلان
9:45 ميلان : أودينيزي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
4:30 يونيون برلين : آينتراخت فرانكفورت
4:30 فرايبورج : بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 ماينز 05 : لايبزيج
4:30 كولن : أوجسبورج
4:30 هوفنهايم : باير ليفركوزن
7:30 بوروسيا دورتموند : بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
6:00 لوريان : لانس
10:00 مارسيليا : ليل