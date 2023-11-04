"بوليتيكو": واشنطن طلبت من إسرائيل تفسيرا بشأن قصف مخيم جباليا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن واشنطن تشعر بعدم الارتياح بشكل مُتزايد إزاء ارتفاع أعداد الشهداء المدنيين في قطاع غزة، وطلبت تفسيرا من إسرائيل لإحدى الغارات الجوية على مخيم جباليا للاجئين المُكتظ بالسكان.

وأشار مسئول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الطلب كان في سياق "مُطالبة إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين"، كما طلبت واشنطن تفاصيل الضربة وحثّت إسرائيل على إجراء "استهداف دقيق" لتجنب إيذاء المدنيين.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء زيارته لإسرائيل يوم الجمعة، للصحفيين بأنه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على متابعة وقف القتال، وقدم له نصائح بشأن الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، ورد نتنياهو بأن إسرائيل لن توافق على أي وقف لإطلاق النار، وتعتزم المضي قدمًا "بكامل القوة"، حتى تطلق فصائل المقاومة سراح جميع الرهائن الذين تم احتجازهم في عملية "طوفان الأقصى".

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على إجراء عملية "أكثر جراحية"، بدلا من غزو واسع النطاق لغزة، مُشيرة إلى احتمال سقوط ضحايا من المدنيين وجيش الاحتلال، حسبما قال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لمجلة بوليتيكو، لكن نتنياهو لم يستجب إلا "جزئيًا" للنصيحة.

وأدى الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء على جباليا إلى مقتل 50 شخصًا وإصابة 150 آخرين، فيما أدى هجوم آخر، يوم الأربعاء، إلى مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، وفقًا للأطباء المحليين. واعترفت إسرائيل بالضربتين، قائلة إنها استهدفت كبار قادة فصائل المقاومة الذين "يعرضون المدنيين في غزة للخطر عمدًا".

و تحدث المسؤول الذي لم يصرح عن اسمه إلى بوليتيكو على أن "الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يزال قويًا"، يبدو أن بعض أعضاء الكونجرس من حزب الرئيس جو بايدن لديهم تحفظات.