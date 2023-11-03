6 معلومات عن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ في الدقهلية

يفتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بديوان عام محافظة الدقهلية غدا السبت.



جرى إنشاء المركز تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية .

ولفت محافظ الدقهلية ً إلى أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة ، ليكون بذلك إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة .

يذكر أن محافظة الدقهلية تشهد غدا السبت زيارة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات ومعارض بيع وتسويق المنتجات اليدوية وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية للوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وافتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش في المنصورة .



تبدأ زيارة وزير التنمية المحلية بالوصول الى ديوان عام محافظة الدقهلية في العاشرة صباحاً ويستقبله الدكتور أيمن مختار محافظ الأقليم، عقب ذلك يفتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بديوان عام محافظة الدقهلية

وعقب ذلك يتفقد وزير التنمية المحلية. اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والاحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

ومن المقرر أن يفتتح وزير التنمية المحلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره وتجديده والذي يتضمن رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر وخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بعد صيانة الحدائق العامة بداية من استاد المنصورة وصولًا الى ميدان ام كلثوم ويتفقد بعد ذلك معرض السلع الاستهلاكية بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ثم يتفقد بعد ذلك مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل ويضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1,250 متر ، ويتم تنفيذه علي عدة مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

ويختتم وزير التنمية المحلية زيارته لمحافظة الدقهلية بإفتتاح معرض "مبادرة أيادي مصر" والمقام في حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذي سيستمر على مدار 10 أيام حيث سينتهي بتاريخ 14 شهر نوفمبر الجاري 2023 . ويهدف المعرض الى الاهتمام بالمنتجات اليدوية والتراثية ودعمها والحفاظ عليها، وكذلك توفير فرص العمل للشباب والسيدات وكل من لديه موهبة وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.