"عربية الشيوخ": قصف مستشفى الشفاء بغزة انتهاك فاضح للأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية

أعرب النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عن استنكاره للمجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مستشفى الشفاء بقطاع غزة الفلسطيني، ما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين والمرضى، قائلا “إنها جريمة حرب كاملة وتؤكد أن اسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتدفع بالمنطقة كلها لكارثة”.

وأضاف الصيرفي فى تصريحات صحفية اليوم: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب، وانتهك كافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، وهو لا يضرب حماس أو المقاومة الفلسطينية ولكنه يقتل المدنيين والعزل والمرضي ويرتكب أبشع الجرائم ، ولابد من تحرك عربي ودولي قوي لوقف آلة الحرب الإسرائيلية وادخال المساعدات الانسانية”.

كانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي على بوابة مستشفى الشفاء في قطاع غزة، واستهداف سيارات الإسعاف المتجهة نحو معبر رفح.

وأوضحت وسائل الإعلام، أنه سقط 10 شهداء في إحصائية أولية للقصف الإسرائيلي على بوابة مجمع الشفاء، وعدد كبير من الجرحى والمصابين، بعد ضرب سيارات الإسعاف.

واستهدفت إسرائيل بوابة مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات إجلاء الجرحى والمصابين من المستشفى إلى جنوب قطاع غزة لنقلهم لتلقي العلاج في مصر عبر معبر رفح، حيث قصفت إسرائيل سيارات الإسعاف.

