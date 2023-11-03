رضوى الشربينى تنشر فيديو مجزرة جديدة بغزة وتعلق "فين الإنسانية يا ناس"

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لمجزرة جديدة للكيان الإسرائيلي المجرم، لأهل غزة أثناء توجهم إلى الجنوب لتلقى العلاج، ولكن العدو الإسرائيلي الغادر المجرم، قام بقتلهم جميعاً.

https://www.instagram.com/reel/CzMFz5oN36t/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهر فى الفيديو أحد المواطنين الفلسطينيين يتجول بين الأشلاء والجثث، باكياً ومردد كلمات "الله على الطفله وآه على النساء، امانه يارب إحمى شعبنا وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو "بيقوله امانه يارب لانه لاقى انه العالم غير امين عليهم، مجزره جديده راح ضحيتها ستات و أطفال و هما رايحن فى الطريق للجنوب علشان يتعالجوا زى ما طلبت منهم قوات الاحتلال

فين العالم ؟فين حقوق الإنسان الدوليه ؟فين القانون الدولى ؟فين راعاه السلام ؟فين العنواين العملاقه، فين الانسانيه يا ناس".

يذكر أن الكيان الإسرائيلي المجرم يقوم بكل جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطينى الحر الأعزل، من المدنيين السلميين والنساء والأطفال والشيوخ، وسط صمت غربى لمدعى حقوق الإنسان، ويقوم العدو المجرم بضرب المستشفيات والمدارس والأماكن السكنية بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.