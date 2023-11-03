مسؤول فلسطيني: زيارة بلينكن لإسرائيل تؤكد إدراك واشنطن مخاطر الحرب على غزة

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 02:41 م

قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الإعلام السابق الدكتور نبيل عمرو، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب تأتي من منطلق إدراك الولايات المتحدة مخاطر استمرار هذه الحرب التي تمارسها إسرائيل بقسوة مقاطعة النظير ضد أهالي غزة والضفة الغربية.

وأكد عمرو ـ في مقابلة خاصة لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة ـ أن "الولايات المتحدة أصبحت تدرك أن الحرب الإسرائيلية لن تحقق نتائج حاسمة أو ملموسة على الأرض في ظل ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين بشكل يفوق التصور البشري، وامتداد الحرب من غزة إلى الضفة الغربية مع احتمالات بتوسعها إلى أبعد من ذلك بكثير".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى حدوث تغيرات واضحة في المواقف الأمريكية إزاء الحرب والسياسة الإسرائيلية "المجنونة" التي تمارسها في قطاع غزة، مؤكدا عجز الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي عن تبرير الأفعال والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وتوقع عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تتطرق المحادثات التي يجريها بلينكن مع الإسرائيليين المخاطر الوخيمة والتداعيات المرتقبة من استمرار هذه الحرب على غزة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى تل أبيب بمرافقة سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل "جاك لو"، وذلك قبيل توجهه إلى الأردن واليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الهند.

