محافظ القاهرة: حملات مفاجئة مستمرة على مستوى المحافظة لضبط الأسواق

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة انه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بشكل مستمر على مستوى المحافظة، تشمل المرور على المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،وللتأكد بنفسه من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة التي تشملها المبادرة، وأيضاً التأكد من جودتها، كما يتم المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة و لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيراً الى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع مع حملات مستمرة مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء القاهرة لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفت اللواء خالد عبدالعال، إلى توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع مستوى النظافة بالشارع بعد أن قدمت الدولة كافة التيسيرات لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة بما يحقق رضا المواطن، مشيراً إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل فى رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية بها للتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.

كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات ،منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التى تربط العاصمة بالمحافظات المجاورة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة.

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.