صاروخ صيني قابل لإعادة الاستخدام يكمل اختبار الإقلاع والهبوط

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 12:34 م

أكمل الصاروخ الصيني التجاري القابل لإعادة الاستخدام "إس كيو إكس-2 واي" بنجاح اختبار الطيران للإقلاع والهبوط العمودي.

وقالت شركة تطوير الصواريخ "آي-سبيس" ومقرها بكين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية/شينخوا/ إنه من خلال هذه المهمة التجريبية، تم الحصول على البيانات الأساسية للتقنيات الرئيسية، وقدمت المهمة الدعم الفني لتطوير الصواريخ التي تعمل بمحرك غاز الميثان والأكسجين السائل المتوسطة والكبيرة القابلة لإعادة الاستخدام.

وتم إطلاق الصاروخ التجريبي الذي يبلغ طوله 17 مترا والمصمم للتحقق من تكنولوجيا الصواريخ الحاملة القابلة لإعادة الاستخدام، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، حيث انطلقت مرحلة الصاروخ، مدفوعة بمحرك غاز الميثان والأكسجين السائل، من الأرض لتصل إلى ارتفاع 178.42 متر.

وبعد أكثر من 50 ثانية، هبط في الموقع المستهدف بسلاسة وبسرعة 0.025 متر في الثانية، وكانت دقة وضعية الهبوط حوالي 1.68 متر.