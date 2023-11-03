وتريات أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيي الدين، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويشارك في الحفل العازفين هدى عبد العظيم، على آلة "الفلوت"، ونهى سامي، على آلة "الأوبوا"، وتامر كمال، على آلة "الباصون".

ويتضمن برنامج الحفل عددا من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى منها: سيمنونيا للأوركسترا الوترى، وكونشيرتو للأوبوا، والوتريات، والهاربسكورد، وكونشيرتو للباصون، والوتريات، وكونشيرتو للأوبوا، والباصون، وكونشيرتو للفلوت، والوتريات، وكونشيرتو للفلوت، والأوبوا، والباصون.

وتأسست أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على يد الدكتورة نيفين المحمودى، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، كما شارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.