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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين بورسعيد: لم نرصد أي تزاحم على محطات الوقود بعد تحريك سعر البنزين

محمد عوض - وكيل وزارة
محمد عوض - وكيل وزارة التموين ببورسعيد
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قال محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه جرى شن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث، ولم يرصد أي تزاحم على الممحطات حطات حتى الآن.

وأوضح "عوض" إلى أن الحملات بدأت قبل الساعة الثامنة صباحا للتأكد من التزام المحطات بالبيع بالسعر القديم وعدم الامتناع عن البيع، فضلا عن متابعة تطبيق التسعيرة الجديدة داخل 30 محطة وقود منتشرة في كافة أحياء بورسعيد بداية من الساعة 8 صباحا.

وأشار إلى أنه جرى جرد المحطات في الساعات الأولى من صباح اليوم قبل بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، وأن هذه العملية لا تستغرق وقت كون أن بورسعيد بها منظومة إلكترونية بالمحطات تمنع أي تلاعب، كما تحولت الأسعار إلكترونيا على الشاشات داخل المحطات، فضلا عن أن الميكنة ساهمت في منع التلاعب حيث يتواجد حساسات في المحطات متصلة بالشركة الأم توضح المنصرف والباقي في المحطة، مؤكدا على أن لم يرصد أي تزاحم على المحطات حتى الآن.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلى، كما قررت تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

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