أمريكا تشارك في منتدى لقانون النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا

يشارك وفد حكومي أمريكي رفيع المستوى في منتدى القانون حول النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا المعروف بـ"أجوا" المنعقد في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 2 وحتى 4 نوفمبر الجاري.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية يسافر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في منتدى (أجوا) الذي يعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر.

ويعد قانون (أجوا) حجر الزاوية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا وفي هذا المنتدى، تتطلع الولايات المتحدة إلى إجراء حوار بناء مع الشركاء الأفارقة في الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني حول القيمة الاستراتيجية لقانون النمو والفرص في أفريقيا وتأثيره.

وستترأس الوفد المشترك بين الوكالات الممثلة التجارية الأمريكية السفيرة كاثرين تاي برفقة مساعد الممثل التجاري الأمريكي للشؤون الأفريقية كونستانس هاميلتون.