فرنسا تجهز حاملة طائرات لإرسالها قبالة سواحل غززة

أعلنت فرنسا أنها تعتزم إرسال حاملة طائرات الهليكوبتر "ديكسمود "، قبالة سواحل غزة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن حاملة طائرات الهليكوبتر "ديكسمود "، وهي واحدة من ثلاث حاملات طائرات هليكوبتر برمائية في الأسطول العسكري الفرنسي، يتم تجهيزها لتحويلها إلى مستشفى من أجل إرسالها قبالة سواحل غزة.

وأوضح ليكورنو أنه كما غادرت حاملة الطائرات المروحية " تونير " في 25 أكتوبر لدعم المستشفيات في غزة المحرومة من الكهرباء، فإن " ديكسمود " "من الممكن تجهيزها بعدد معين من أسرة المستشفيات".

يؤكد الوزير أن "التخطيط" لإرسالها "جارٍ"، وأنه يتم إعداد السفينة حاليا في طولون، وستكون جاهزة للإبحار "حوالي منتصف نوفمبر"، بحسب الوفد المرافق للوزير.