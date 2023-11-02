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الخميس 02 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية تونس يتابع أوضاع أبناء الجالية في الضفة الغربية وقطاع غزة

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اتصالًا هاتفيًا، بالسفير التونسي برام الله، حبيب فرح، في إطار متابعة لأوضاع التونسيين المُقيمين بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة في ظلّ تواصل عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس - أن وزير الخارجية التونسي أصدر تعليماته بضرورة مواصلة السفارة عملها الدبلوماسي في مناصرة القضية الفلسطينية والحفاظ على سلامة وأمن الجالية التونسية في ظل هذه الأوقات الصعبة.

من جانبه، أكد السفير التونسي برام الله، سلامة كافة أفراد الجالية التونسية بغزة والضفة الغربية وحِرص السفارة على التواصل الدائم معهم للاطمئنان ولمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.

نبيل عمار تونس رام الله