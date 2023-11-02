وزير التعليم: قوائم انتظار للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن برنامج الحكومة يقوم على 3 محاور فى تطوير المنظومة التعليمية، منها الأمن القومى والانتماء والولاء والتشغيل للخرجيين، مؤكدا أن التعليم الفنى غير الصورة الذهنية بدليل أن هناك قوائم انتظار فى الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف: طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر فى التعليم الجامعي ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفنى فالصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوى العام أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتأهيل لتنمية مهارات التميز، بحضور الدكتور حسن شحاته وزير العمل.