أحد حاملي الجنسيات المزدوجة من معبر رفح: نشكر مصر على وقفتها معنا

أجرت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقاءات خاصة، مع حاملي الجنسيات المزدوجة فور وصولهم الى معبر رفح.



وقال مواطن، إنه فلسطيني مقيم في غزة حاصل على الجنسية الهولندية ويعيش في هولندا منذ أكثر من 10 سنوات، لكنه جاء إلى غزة منذ 3 شهور لزيارة أهله، ولكن الحرب ألحقت خسائر كثيرة بالفلسطينيين.

وأضاف: "فقدنا الكثير من الأهل والأصحاب، بيتنا هُدم، ونشكر مصر على وقفتها الإنسانية معنا ومع الناس المصابين، ونشكرهم على فتح المعبر، ونتمنى أن يقف العالم معنا في الظروف الصعبة".



وقالت مواطنة من حاملات الجنسيات المزدوجة: "مصر من الدول التي تستضيف الشعب الفلسطيني دائما، والشعب المصري دائما هو الرفيق والأخ والصديق، ونحن نعترف بجميل الشعب المصري، وله فضل علينا كبير في التعليم والعلاج وكل شيء".



وواصلت: "نشعر بأننا شعب واحد وجزء لا يتجزأ أبدا، والشعب المصري دائما حر وهو في المقدمة ويشعر بإحساس الفلسطينيين، وبخاصة أهل غزة، نحن جيران في كل شيء ونتقاسم كل شيء مع المصريين، وشعبنا في غزة لم ولن يموت مهما فعل الأعداء".

https://www.youtube.com/watch?v=FQmBGkzp5uM&ab_channel=AlQAheraNews