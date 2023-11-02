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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نائب وزير التعليم: غيرنا مناهج المدارس الفنية ليتقن الطالب مهارات المستقبل

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، 

إن تقرير البنك الدولي في 2014 كان يتحدث عن خريجي التعليم الفني كعدد وليس كجودة وتأهيل.

وأضاف مجاهد: استحدثنا شراكة مع سوق العمل وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وغيرنا مناهج التعليم الفني بعدد 230 منهج ليتقن الطالب مهارات المستقبل ومهارات مستدامة.

وتابع، ان عدد طلاب التعليم الفني 2.3 مليون طالب، ويتم تخريج ما يقرب من 700 طالب سنويا.

ويوقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون حول تأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل.

يحضر الفعالية الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، و قيادات الوزارة ومسئولي التعليم الفني.

 

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