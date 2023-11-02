شاب ينهي حياته صعقا بالتيار الكهربي لخلاف مع والدته بالدقهلية

تخلص شاب بقرية الصفا مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية من حياته باستخدام سلك كهربائي موصل بالتيار ووضعه حول جسده وذلك بعد مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات متكررة مع والدته وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد ببلاغ بعض الأهالي بوجود شخص متوفى بمنزل تحت الإنشاء بقرية الصفا دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، بالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين و الشقة محل البلاغ بالطابق الأول ووجود جثمان شخص يدعى"عبدالوهاب.م.ع"،18 عاما، حاصل على ثانوية عامة ومقيم بذات القرية ويرتدى ملابسه كاملة وملقى على ظهره بأرضية الطابق الأول ووجود سلك كهرباء حول جسده خاص بلمبة إنارة بذات الطابق.

بسؤال شاهد الواقعة "عنتر.ا.ع"،38 عاما، سائق ومقيم بذات القرية والدة المتوفي"هدى.م.ع"، 45 عاما، قررت قيام نجلها بالدلوف الى المنزل "مجاور لمنزلهما"، وقيامه بالانتحار صعقا بالتيار الكهربي باستخدام سلك الكهرباء لمروره بحالة نفسية سيئة لوجو خلافات عائلية بينهما ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.