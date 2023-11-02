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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

دكتور ممدوح غراب
دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وشنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية برئاسة محمد سعد مدير الإدارة بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقية وعضو الإدارة العامة للتجارة الداخليه ، بالمرور على المحال التجارية بناحية صان الحجر.

كما تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية داخل احد المحال مايقدر بـ 1000 علبة سجاير محلية وأجنبيه غير مصحوبه بالمستندات الدالة على مصدرها؛ إذ قامت صاحبة المحل بتجميعها بهدف الإحتكار واعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٧٤٩٦ جنح صان الحجر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة. 

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية - اخبار الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية