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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 29 في قصف إسرائيلي على مدرسة بمُخيم "جباليا"

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أعلنت مصادر في قطاع غزة، اليوم الخميس استشهاد 29 شخصًا على الأقل، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 9061 شهيدًا من بينهم 3760 طفلًا، و2326 سيدة، علاوة على 32 ألف مُصاب.
وأفادت المصادر بأن العشرات أصيبوا جراء قصف المدرسة، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أنه تم قصف المدرسة التي تؤوي نازحين، دون سابق إنذار.
يذكر أن هذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الاحتلال منذ صباح اليوم، حيث تم استهداف محيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، غرب غزة، بعدد من الصواريخ، وهي تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
 

جباليا فلسطين قطاع غزة