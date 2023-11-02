"الكرملين": زيارة أبو مازن لروسيا لا تزال على جدول الأعمال ويصعُب تحديد موعدها

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية"الكرملين ديمتري بيسكوف أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى روسيا لا تزال على جدول الأعمال، مشيرا إلى أنه بسبب الوضع في الشرق الأوسط لا يزال من الصعب الحديث عن موعد محدد لهذه الزيارة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة الرئيس الفلسطيني لروسيا لا تزال قائمة:" قلنا إن هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن من الصعب الآن الحديث عن موعد محدد لأسباب واضحة في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أنه سيتم التوافق على الزيارة لاحقا.

