أهالي الجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب يوجهون الشكر لمصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أهالي الجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب يوجهون الشكر للدولة المصرية».

نجحت الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة لإعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ونقل الفلسطينيين من داخل القطاع إلى المستشفيات المصرية وتلقي العلاج اللازم بالإضافة إلى إجلاء الرعايا الاجانب الذين لم يتمكنوا من العبور خلال الأيام الماضية نتيجة للتصعيد العسكري على الجانب الآخر من المعبر الفلسطيني.

ووجه أهالي الجرحى والرعايا الأجانب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية بعد أن فرضت الدولة المصرية إرادتها مجددا رغم رفض الاحتلال السماح بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومحاولة فرضه لسياسة الأمر الواقع، حيث تم السماح بمرورهم عبر القطاع ونقل المصابين للمستشفيات المصرية.

