برلماني: تطوير العشوائيات يعد انتصارا لحقوق الإنسان المصري

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العشوائيات في مختلف أنحاء الجمهورية وخاصة محافظة القاهرة، تهدف إلى الارتقاء بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها،

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن تطوير المناطق العشوائية لم يغير أماكن فقط بل يغير صفات وخصائص قاطنى هذه المناطق مما يسهم في تحسين خصائص المنطقة والبشر فى نفس الوقت.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن قامت به الدولة في قطاع تطوير العشوائيات يعد انتصارا لحقوق الإنسان المصرى قبل أن يكون إنجازا ضخما ضمن إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن تطوير المناطق العشوائية يستهدف توفير منظومة متكاملة من أهم حقوق للإنسان وهي الحياة الكريمة التي تضم السكن اللائق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وصحة وتعليم وترفيه ورياضة وثقافة وأمن.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديا كبيرا أمام الدولة مما جعلها تبذل جهود كبيرة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة مع توفير بدائل سكنية للمواطنين مما يعد دليلا على صدق الدولة في توفير حياة كريمة للمواطني.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية، ولاسيما في محافظة القاهرة، وذلك في إطار توجيه الرئيس بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها التي أثمرت الانتهاء من تطوير مختلف المناطق العشوائية غير الآمنة، التي كانت منتشرة على مستوى الجمهورية.