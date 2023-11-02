الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يتفقان على تعزيز دعم التحولات الديمقراطية المستدامة

اتفقت الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، على تعزيز دعمهما للتحولات الديمقراطية المستدامة والعمل معًا لتعزيز الاستقرار والأمن الغذائي والتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتأهب للأوبئة والحكم الرشيد داخل المنطقة الأفريقية، وكذلك على مستوى العالم.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في (واشنطن) العاصمة؛ لافتتاح الحوار السنوي الرفيع المستوى بين المفوضية الأمريكية والاتحاد الأفريقي.

وشدد الجانبان على التزامهما بالعمل معًا لتعزيز الأولويات المشتركة في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

كما جدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لزيادة التمثيل الإفريقي في المؤسسات الدولية وهنأ الاتحاد الأفريقي على حصوله على العضوية الدائمة في مجموعة العشرين.