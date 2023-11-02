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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تجهيز 100 شاحنة مساعدات استعدادًا لنقلها إلى غزة عبر رفح

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبر عاجل يفيد بتجهيز 100 شاحنة استعدادًا لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال مدير عام المستشفيات في غزة، إن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود.

وشهد قطاع غزة الجمعة 27 أكتوبر الماضي القصف الأشد على القطاع منذ اندلاع المواجهات مع الكيان الصهيوني الذي عزل قطاع غزة بالكامل عن العالم، فيما وافقت الأمم المتحدة على اعتماد مشروع قانون أممي - غير ملزم - قدمه الوفد العربي من أجل إعلان هدنة إنسانية بغزة.

وحتى الآن فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية لوقف العمليات العسكرية التي بدأت منذ 20 يوماً.

ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصفت المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف.

معبر رفح 100 شاحنة الامم المتحده المستشفى الإندونيسي المقاومة الفلسطينية