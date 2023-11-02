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الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات تداول الأسهم الأمريكية تعاملات أمس على ارتفاع.
فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 221.71 نقطة ما يعادل 0.7 % عند 33274.58 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 44.06 نقطة ما يعادل 1.1 % عند 4237.86 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 210.23 نقاط ما يعادل 1.6 % عند 13061.47 نقطة.
وفي العملات، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، لكنه لم يستبعد زيادة أخرى في سعر الفائدة وسط اقتصاد مرن بشكل مدهش.
وانخفض الذهب نتيجة لقرار البنك المركزي المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تراجع العقود الآجلة بنسبة 0.3 % عند 1987.50 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع