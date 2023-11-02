إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

أغلقت مؤشرات تداول الأسهم الأمريكية تعاملات أمس على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 221.71 نقطة ما يعادل 0.7 % عند 33274.58 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 44.06 نقطة ما يعادل 1.1 % عند 4237.86 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 210.23 نقاط ما يعادل 1.6 % عند 13061.47 نقطة.

وفي العملات، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، لكنه لم يستبعد زيادة أخرى في سعر الفائدة وسط اقتصاد مرن بشكل مدهش.

وانخفض الذهب نتيجة لقرار البنك المركزي المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تراجع العقود الآجلة بنسبة 0.3 % عند 1987.50 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.