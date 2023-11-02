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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الفرنسي يصل إلى أوزبكستان

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أوزبكستان في زيارة رسمية، وكان في استقباله في مطار سمرقند الدولي رئيس الوزراء عبد الله أريبوف ومسؤولون آخرون، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية: وفقًا لبرنامج الزيارة، ستعقد مفاوضات رفيعة المستوى في سمرقند، حيث سيبحث الطرفان تطوير العلاقات المتعددة المجالات بين أوزبكستان وفرنسا".

وبحسب الوكالة: سيتم التركيز على توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والابتكارية والاستثمارية والثقافية والإنسانية”.

ويذكر أيضًا أن رئيس الجمهورية شوكت ميرزيويف وماكرون سيشاركان في منتدى أعمال بمشاركة ممثلي الشركات الرائدة والمؤسسات المصرفية والمالية في البلدين.

ومن المتوقع أن يتم، خلال القمة، اعتماد اتفاقيات حكومية، فضلا عن اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار.

الرئيس الفرنسي أوزبكستان تطوير العلاقات المتعددة