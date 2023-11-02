مندوب روسيا في مجلس الأمن: عملية إسرائيل البرية في غزة قد تشعل حريقًا إقليميًا

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، مساء أمس الأربعاء، أن عملية إسرائيل البرية لن تكون فقط مأساة لمليونين من سكان غزة، بل قد تؤدي لحريقًا إقليميًا.

وتواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف المستشفيات داخل قطاع غزة؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في مستشفى العيون بسبب قنابل حرارية إسرائيلية داخل حي النصر غرب غزة.

وأمس الأربعاء، استشهد 16 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن ثلاثة شهداء وأكثر من 20 جريحًا وصلوا المستشفى الإندونيسي، إثر سلسلة غارات على جباليا.