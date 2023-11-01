كأس كاراباو.. نيوكاسل يضرب مانشستر يونايتد بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وحمل هدفي نيوكاسل يونايتد توقيع كل من ميجيل ألميرون في الدقيقة 28 ولويس هال في الدقيقة 36.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - سيرجيو ريجيليون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - حنبعل المجبري - ماسون ماونت

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال

وتأهل مانشستر يونايتد، لدور الـ16 بعد تخطيه فريق كريستال بالاس، فى الدور السابق، بثلاثية نظيفة، فى المقابل نجح نيوكاسل يونايتد، فى إقصاء مانشستر سيتي، بهدف نظيف.

