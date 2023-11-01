ملك الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم /الأربعاء، المجتمع الدولي للقيام بواجبه والضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحذر العاهل الأردني - خلال اللقاء، الذي عقد في قصر لوسيل بالدوحة - من اتساع دائرة العنف إلى مناطق أخرى بالإقليم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التواصل مع المجتمع الدولي، والتأكيد أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتم التأكيد، خلال اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، على ضرورة نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الزعيمان، ضرورة حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين في ضوء المستجدات المتسارعة. وجدد التأكيد - طبقا لبيان الديوان الملكي - على رفض الأردن لمحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو نزوحهم.

وأشاد الملك عبد الله الثاني، بمواقف دولة قطر تجاه الأهل في فلسطين، وجهودها بقيادة الشيخ تميم في التنسيق مع الأشقاء العرب ومختلف الأطراف من أجل العمل على وقف الحرب والوصول إلى تهدئة.

حضر اللقاء من الجانب الأردني، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي.

وحضره عن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان الملك عبد الله الثاني وولي العهد قد وصلا إلى الدوحة، مساء /الأربعاء، وكان في استقبالهما الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.